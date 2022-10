Tunisie : Le Front de salut fera d’importantes annonces politiques le 15 octobre, en marge d’une journÃ©e d’action (Ben M’Barek)

Tunisie : Le Front de salut fera d’importantes annonces politiques le 15 octobre, en marge d’une journée d’action (Ben M’Barek)

Le juriste et activiste politique, Jaouher Ben M’Barek, a appelé, ce mercredi 12 Octobre, les Tunisiens à venir nombreux le 15 octobre, « jour d’action contre le coup d’Etat », organisé à l’appel du front de Salut national.

Lors d’un entretien avec Mosaïque, il a indiqué que les préparatifs vont bon train, pour l’organisation de cette journée, « exceptionnelle », au cours de laquelle « d’importantes annonces et décisions politiques » seront faites.

Le militant politique a critiqué le processus engagé par Kaïs Saïed depuis le 25 juillet 2021 ayant mené le pays vers l’impasse, appelant à une solution consensuelle pour rétablir le processus démocratique dans le pays.

Il a pointé le maigre bilan du chef de l’Etat, depuis une année trois mois, qu’il avait toutes les manettes du pouvoir entre les mains.

« Toutes les forces politiques et civiles devront s’asseoir à la même table pour parvenir à un consensus, et se mettre d’accord autour d’un gouvernement de transition en mesure d’arrêter l’hémorragie des finances publiques et de sortir le pays de la crise », a-t-il souligné en substance.

Ben M’Barek a, par ailleurs, critiqué la position de Kaïs Saïed envers deux cadres du ministère de l’Agriculture, objet, la veille, d’un communiqué du FSN.

