Tunisie : Le gouvernement annonce des mesures pour amÃ©liorer l’approvisionnement en produits cÃ©rÃ©aliers et prÃ©venir les pÃ©nuries de pain

Tunisie : Le gouvernement annonce des mesures pour améliorer l’approvisionnement en produits céréaliers et prévenir les pénuries de pain

L’évolution de l’approvisionnement du pays en céréales et dérivés, et les mesures liées à l’amélioration du ravitaillement en pain, à l’issue des pressions enregistrées en fin de semaine dans certaines régions, a été au centre d’une séance ministérielle tenue, lundi, à la Kasbah, sous la présidence de la cheffe du gouvernement.

Najla Bouden, citée par un communiqué de la présidence du gouvernement, a souligné la nécessité d’ajuster l’offre en semoule, farine et pain pour couvrir la demande croissante, garantir la fluidité de la distribution, et mettre en place les mécanismes susceptibles d’assurer le contrôle du transfert et de distribution des quantités injectées sur le marché, dans le souci de les acheminer vers ceux qui les méritent, et barrer la route devant les tentatives spéculatives au niveau des circuits de distribution.

Elle a appelé les différents intervenants à coordonner leurs efforts pour atteindre ces objectifs, et à mettre en place une carte numérique, permettant un suivi instantané et précis des quantités distribuées de ces produits, en garantissant un équilibre entre les différentes régions.

Des décisions ont été annoncées au terme de cette réunion :

*augmenter les quantités mensuelles distribuées au niveau de l’office des céréales, de 70 mille quintaux de blé tendre et 50 mille quintaux de blé dur, et augmenter la cadence de leur distribution au profit des minoteries ;

*améliorer la cadence de distribution des quantités de farine et de semoule des minoteries, et orienter des quantités supplémentaires vers les régions prioritaires, sous la supervision des services administratifs compétents ;

*Procéder à une coordination entre l’administration et les professionnels pour la révision du repos hebdomadaire des boulangeries, et le revoir selon les besoins de consommation dans certaines régions en cette période ;

*Développer le système d’informations spécifique au contrôle et distribution des céréales et dérivés, et le développer de manière à couvrir les différents cycles de distribution et de liaison entre les différents organismes concernés ;

*Mettre en place un programme de contrôle spécifique, pour contrer les pratiques spéculatives, et en poursuivre les auteurs, conformément à la législation en vigueur.

Gnetnews