Tunisie : Le gouvernement planche sur l’élaboration d’un plan de financement pour la lutte contre les catastrophes naturelles

La deuxième réunion du comité ministériel de pilotage stratégique du programme intégré de résilience contre les catastrophes naturelles s’est tenue hier, mardi 30 janvier, au siège du ministère des Finances, sous la présidence d’une délégation ministérielle comptant les ministres des Finances ; de l’Equipement et de l’Habitat ; de l’Environnement ; du Transport et du Secrétaire d’Etat à l’eau, en présence des directeurs généraux, et présidents des organismes ministériels concernés par la mise ne oeuvre de ce programme.

La ministre des Finances a souligné que son ministère souhaite, à travers la mise en oeuvre de ce programme, renforcer les mécanismes publics et d’assurance de protection financière, en vue d’améliorer la promptitude de lutte contre les catastrophes naturelles, à travers l’approbation d’une stratégie de financement, et du cadre juridique y afférent.

Le même département cherche, également, à consolider la coordination institutionnelle de gestion des risques du climat et des catastrophes, à travers la création d’une unité de résilience contre les calamités découlant des phénomènes naturels, et de préparer un plan d’action pur la réforme organisationnelle et institutionnelle approfondie pour la résilience contre les catastrophes découlant des changements climatiques à moyen et long termes.

La ministre des Finances a appelé l’ensemble des membres de l’unité de coordination du programme à redoubler d’efforts en vue d’accélérer la cadence de sa mise en oeuvre, et de procéder à une coordination continue avec les différents intervenants, les partenaires et les bailleurs de fonds, avec la nécessité de respecter l’échéancier des engagements de l’Etat, prévus dans les conventions des deux crédits, et de bien se préparer à la date d’évaluation à mi-chemin du programme, prévue fin juin 2024.

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a affirmé, pour sa part, que les priorités de son ministère sont focalisées, essentiellement, sur la préparation d’une stratégie de gestion des risques des inondations sur l’ensemble du territoire de la république, prenant en considération les changements climatiques, et la préparation d’une étude stratégique pour la protection du littoral de l’érosion marine.

Gnetnews