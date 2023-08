Le divorce en Tunisie, une étude pour mieux le cerner et en définir les causes

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées lance un appel d’offres national pour la réalisation d’une étude sur les causes du divorce dans la société tunisienne, sous un angle multi-dimensionnel.

Les personnes souhaitant y participer pourraient le faire, uniquement, via le système d’achat public en ligne TUNEPS; indique le ministère de la Femme dans un communiqué.

Ils pourraient retirer le cahier des charges, gratuitement, via le site : www.tuneps.tn

La participation à l’appel d’offres à travers le système, TUNEPS, sera fermée le lundi 21 août à 10 heures, conclut le ministère.

La Tunisie est parmi les pays où le divorce est de plus en plus fréquent, des dizaines de divorces/ Jour sont prononcés par les tribunaux. Différentes raisons incitent un couple à mettre un terme à sa vie commune, notamment, socio-économiques, incompatibilité d’humeur, différence entre les milieux dont sont issus les époux, différence du niveau d’instruction, violence conjugale, montée de l’individualisme et de l’égoïsme etc.

Ce fléau reste, néanmoins, sous-analysé, et l’étude envisagée est de nature à mieux le cerner, à l’étudier, à sa juste mesure, et à en définir les véritables causes, pour pouvoir le prévenir, apaiser et raffermir les liens entre conjoints, et éviter que le conflit prenne le dessus, et fasse voler en éclats leur union.

Le but ultime serait de préserver la famille, une institution cardinale, et un garde-fou majeur contre le délitement du tissu social et sociétal.

