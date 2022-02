Tunisie : Le ministère de l’Agriculture fait le point sur les stocks des céréales

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche annonce ce vendredi 25 février, que l’office des céréales est parvenu pendant la dernière période à concrétiser un programme d’achats pour assurer la couverture des besoins du pays en céréales jusqu’à fin Mai 2022 pour le blé dur et l’orge, et jusqu’à fin juin 2022 pour le blé tendre.

Le ministère ajoute que la Tunisie sera, au cours de le prochaine période, « à l’abri des troubles découlant des conflits dans la région de la Mer noir, dans la mesure où les fournisseurs ont remplacé cette région par d’autres pays, comme l’Argentine, l’Uruguay, la Bulgarie et la Roumanie, principalement, pour le blé tendre ; et la France pour l’orge destinée aux aliments pour bétail ».

Dans le cadre du suivi de l’approvisionnement du pays en besoins céréaliers, le ministère ajoute que « tous les efforts convergent, au cours de cette période, en vue d’assurer l’arrivée des achats, objet de contrats, aux ports tunisiens ».

Tous les ministères devront conjuguer leurs actions pour réunir les moyens matériels et logistiques nécessaires à l’acheminement de ces cargaisons, souligne en substance la même source.

La guerre russe en Ukraine a eu pour conséquences immédiates et directes l’envolée des prix des matières premières et des produits énergétiques et de base. Plusieurs voix se sont élevées pour appeler les autorités à agir et à trouver des marchés remplaçant les marchés russe et ukrainien, d’où la Tunisie importe la moitié de ses besoins en céréales.

Gnetnews