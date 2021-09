Tunisie : Le ministÃ¨re de lâ€™Ã‰ducation sâ€™achemine vers lâ€™instauration de lâ€™obligation de la vaccination pour le cadre Ã©ducatif (Sellaouti)

Tunisie : Le ministère de l’Éducation s’achemine vers l’instauration de l’obligation de la vaccination pour le cadre éducatif (Sellaouti)

Le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, a déclaré ce mercredi 15 septembre, que son ministère s’achemine vers l’instauration de l’obligation de la vaccination contre le Coronavirus, aux instituteurs, professeurs et cadre éducatif dans les écoles et les lycées, ce qui garantit la sécurité de l’opération éducative, et la santé des élèves.

Intervenu ce matin sur Shems, le ministre a écarté la désaffection de 40 % des enseignants envers la vaccination. Il a affirmé qu’on allait « s’orienter vers les écoles et les lycées pour vacciner le cadre éducatif sur place, et limiter la propagation du Coronavirus ».

Le ministre a, par ailleurs, souhaité que la rentrée scolaire 2021 – 2021 soit réussie, reconnaissant qu’il y ait certains problèmes…il a formulé le vœu que le retard en matière d’acquisition des connaissances, enregistrée les deux dernières années, soit rattrapé, à travers la reprise de la cadence normale des enseignements, et l’annulation du régime des groupes.

Le ministre a, par ailleurs, démenti les informations relayées sur l’évolution de l’affluence vers l’enseignement privée de 500 % entre 2010 et 2020 (Voir l’enquête parue dans notre édition ce matin : «Tunisie : Engouement pour l’enseignement privé, le ministère relativise et défend l’école publique».

Gnetnews