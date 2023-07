Tunisie : Le ministère de l’Equipement annonce la mobilisation de tous les moyens pour l’extinction de l’incendie du Mont Meloula

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat annonce, ce vendredi 21 juillet, que sa direction régionale de Jendouba a procédé, en coordination avec la direction des équipements, à la direction générale des ponts et chaussées, à la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires en vue de contribuer à la maîtrise de l’incendie qui s’est déclenché au Mont Meloula à la délégation de Tabarka (gouvernorat de Jendouba).

Les équipements nécessaires ont été mobilisés, notamment les engins permettant d’ouvrir les pistes forestières austères, afin de permettre aux camions d’extinction d’accomplir leurs missions, d’accéder aux sites de l’incendie, d’endiguer la propagation du feu, et de l’empêcher d’atteindre les logements avoisinants, rapporte le ministère dans un communiqué.

Les services du ministère de l’Equipement et de l’Habitat de Jendouba poursuivent leurs interventions jusqu’à cette heure, pour appuyer les efforts des autorités régionales, et des différents intervenants, à éteindre l’incendie et à préserver la sécurité des habitants de la région, indique la même source.

La protection civile a, par ailleurs, fait état, ce vendredi 21 juillet, d’une avancée considérable en matière de maîtrise des deux incendies qui s’étaient déclenchés au Mont Meloula.

Gnetnews