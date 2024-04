Tunisie : Etude de faisabilité en vue, autour du projet de la cité médicale, les Aghlabides, à Kairouan

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat (Direction de l’urbanisme), annonce le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI), exclusivement sur le système, TUNEPS, conformément aux dispositions du décret n’o 1039 de l’année 2014, du 13 Mars 2014, régissant les marchés publics, en vue de la réalisation de l’étude de faisabilité autour du projet de la cité médicale, les Aghlabides, à Kairaoun, sur une superficie d’environ, 550 hectares.

L’AMI s’adresse aux bureaux d’études et aux groupements de bureaux d’études tunisiens et étrangers, qualifiés et capables de réaliser des études de faisabilité de projets urbains complexes, d’une superficie de plus de 200 hectares.

Le dernier délai pour l’acceptation de l’offre a été fixé au 23 Mai 2024, à 10 : 00 (heure locale).



Les candidatures doivent être exclusivement déposées sur le système d’achats publics en ligne (TUNEPS), sur le site web, www.tuneps.tn.

Gnetnews