Tunisie : Le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur dit avoir saisi 70 dinars chez un participant Ã  la manifestation de dimanche

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur dit avoir saisi 70 dinars chez un participant à la manifestation de dimanche

Sur la base d’informations faisant état « de sommes d’argent données à des personnes pour les inciter à participer à un rassemblement à l’avenue Habib-Bourguiba, les suspects ont été interrogés, l’un d’eux, en provenance du sud tunisien, a reconnu avoir reçu 140 dinars, de l’une des parties appelant au rassemblement », annone en substance le ministère de l’Intérieur, dans un communiqué, paru dimanche soir.

Il a avoué « avoir partagé ce montant avec un proche appelé au même rassemblement, à raison de 70 dinars, pour chacun ».

Les unités sécuritaires ont saisi un montant de 70 dt chez cette personne, rédigé un PV à cet effet, et le parquet a été interrogé, et a ordonné le parachèvement des investigations et à prendre les dispositions nécessaires.

Le ministère avait indiqué dans l’après-midi que le mouvement à l’avenue Habib-Bourguiba a retrouvé sa cadence normale après la fin du rassemblement, et le départ des protestataires à 13h30 mn.

Le même département, avait auparavant, souligné que « malgré la décisions du gouverneur de Tunis de consacrer l’avenue Habib Bourguiba aux pratiques culturelles, touristiques et artistiques, un groupe de personnes a tenu un rassemblement dimanche 10 avril devant le théâtre municipal« .

Le ministère avait évoqué un nombre de 400 participants jusqu’à midi, ils se sont mélangés avec les passants et usagers de la route, ce qui a mis à mal le mouvement et l’avenue Habib Bourguiba, a-t-il ajouté.

Des checks points ont été installés, et la présence policière renforcée en vue de protéger les citoyens et passants, et fluidifier le trafic routier, selon la même source.

Gnetnews