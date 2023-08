Tunisie : Le ministère du Commerce confirme la suspension de l’approvisionnement des boulangeries non-classées en farine et semoule

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce sa décision d’arrêter l’approvisionnement des boulangeries non classées en farine et semoule, suite à l’annonce de leurs structures professionnelles de suspendre la confection du pain à compter du 01er août 2023.

Le ministère indique, dans un communiqué, que cette mesure est conforme aux dispositions en vigueur, et s’inscrit, dans le cadre de ses prérogatives régissant l’approvisionnement du marché.

Cette décision s’applique à l’ensemble des professionnels dans les secteurs utilisant les produits subventionnés, sans exception, dans le cas où des failles sont constatées, où la loi n’est pas respectée, ou encore dans une situation d’arrêt temporaire ou définitif d’activité, et ce en préservation des produits subventionnés, et en prévention de leur utilisation à mauvais escient ou leur détournement.

Le groupement professionnel des boulangeries modernes, relevant de la Confédération des Entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), avait annoncé, la veille, l’organisation de sit-in successifs, à compter du lundi 07 août 2023, à 09 heures, pendant une période de 15 jours devant le siège du ministère du Commerce à Tunis, en signe de protestation contre la suspension de la vente de la farine de qualité supérieure, PS-7, aux boulangeries non-classées