Tunisie : Le ministère du Commerce plafonne les marges bénéficiaires de la vente de l’eau minérale

Le ministère du Commerce et du développement des exportations fixe les marges bénéficiaires au titre de la vente de l’eau minérale au gros et au détail.

Lesdites marges sont plafonnées, à compter de ce vendredi 04 août 2023, à 15 % au niveau de la distribution de gros, et 20 % pour la vente au détail.

Les prix de vente sont fixés comme suit :

Le prix maximum au public est de 500 millimes (0.5 litre), de 750 millimes (1.5 litre), et de 900 millimes (2 litres), des prix majorés de 50 millimes lorsque l’eau est fraiche (réfrigérée).

Le ministère appelle l’ensemble des intervenants dans le secteur de distribution des eaux minérales à s’en tenir aux marges et prix fixés, à traiter avec les circuits organisés, à respecter la facturation et ses conditions légales, et à présenter la facture à chaque contrôle.

Tout contrevenant à cette tarification s’expose à des sanctions, conformément à la réglementation en vigueur.

Le ministère en appelle aux citoyens d’appuyer ces efforts en matière d’application de ces tarifs, et d’alerter sur les infractions relevées.

