Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce signe deux conventions avec l’Allemagne pour amÃ©liorer le climat des affaires

Tunisie : Le ministère du Commerce signe deux conventions avec l’Allemagne pour améliorer le climat des affaires

Dans le cadre du programme de coopération financière et technique entre la Tunisie et l’Allemagne « RECAP », la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Fadhila Rabhi, a présidé hier, lundi 26 septembre, une cérémonie de signature de deux conventions s’inscrivant dans le mécanisme «Dispoflex », en vue du « renforcement des capacités de réforme des institutions tunisiennes ».

La première convention vise « à appuyer les capacités des organismes compétents à mettre un terme aux pratiques de concurrence déloyale et à améliorer le climat des affaires ».

La seconde convention porte sur le développement des capacités du bureau d’études, de la programmation et de la planification, relevant du ministère, « à consolider la gouvernance des entreprises publiques sous sa tutelle, et à en développer la prestation ».

