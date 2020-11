Tunisie : Le ministre de la SantÃ© annonce la parution prochaine d’un dÃ©cret rÃ©gissant la tÃ©lÃ©mÃ©decine

Tunisie : Le ministre de la Santé annonce la parution prochaine d’un décret régissant la télémédecine

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a déclaré ce mercredi 04 novembre, que son ministère s’est attelé à améliorer la prise en charge des malades covid-19, à domicile et à l’hôpital local, pour réduire les pressions sur les urgences et la réanimation, à travers notamment un accord entre le public et le privé.

Il a annoncé, lors d’une conférence de presse, la parution prochaine d’un décret régissant la télémédecine, avec la mise en place d’une plateforme dédiée pour faciliter le contact entre le malade et le médecin, et permettre une prise en charge du malade à domicile.

Il a annoncé l’acquisition de respirateurs et d’équipements d’oxygène pour les mettre à la disposition des médecins de première ligne.

Faouzi Mehdi a, par ailleurs, indiqué que le pays dispose actuellement de 230 lits de réanimation, qui atteindront les 260 la semaine prochaine et 190 lits de réanimation sont en cours d’acquisition.

Au sujet de la répartition des lits, il a spécifié :

*Sur le plan local

284 lits Covid dans les hôpitaux dont 64 sont occupés.

*Sur le plan régional

82 lits de réanimation dans les hôpitaux régionaux, dont 55 malades sont occupés

515 lits Oxygène dont 300 occupés

*Au niveau des centres hospitalo-universitaires, CHU

153 lits de réanimation, occupés par 144 malades

579 lits oxygène, 427 malades y sont alités.

L’hôpital de campagne d’El-Menzah abrite 80 lits oxygène, et 35 malades.

Gnetnews