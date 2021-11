Tunisie : Le communiqué du ministère de l’Intérieur est « une mascarade », et « vise à salir le mouvement »(Ben Mbarek)

L’universitaire et activiste politique, Jaouher Ben Mbarek, a qualifié, ce lundi 15 novembre, les photos publiées par le ministère de l’Intérieur au sujet des saisies effectuées dimanche, lors du rassemblement organisé par la campagne « Citoyens contre le putsch », au Bardo, de « mascarade », estimant que « la finalité est de salir leurs mouvements ».

Le ministère de l’Intérieur avait annoncé dimanche soir avoir saisi de l’argent qui était distribué aux gens pour les inciter à participer à la manifestation, ainsi que « des armes blanches en possession des manifestants ».

Dans une déclaration à Jawhara, il a affirmé que le rassemblement était réussi, malgré tous les obstacles et les barrages mis en place et « la militarisation » de la région du Bardo, ainsi que les restrictions aux droits et libertés.

Il a évoqué « une orientation pour renouer avec l’Etat policier », celui de la « répression », et des « restrictions ».

Ben MBarek a encore souligné qu’ils allaient intensifier leurs mouvements protestataires pacifiques dans les différentes régions, et aussi à l’étranger.

« Nous nous acheminons vers la mobilisation des gens dans les régions et aussi la mise en place d’instances de « citoyens contre le putsch », dans tous les pays du monde, pour défendre notre vision politique », a-t-il ajouté, cité par la même source.

La Tunisie traverse une crise politique asphyxiante et la seule solution est de faire arbitrer le peuple, et de lui rendre la décision à travers les unes et la tenue d’élections, a-t-il souligné.

Gnetnews