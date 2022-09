Tunisie : Le nouveau code électoral exige un B3 et 100 parrainages des candidats aux législatives du 17 décembre

L’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a reçu ce mercredi de la part de la présidence de la république, le projet de décret-loi portant sur la nouvelle loi électorale, en prévision des législatives du 17 décembre 2022.

Dans une déclaration médiatique à Mosaïque, le porte-parole de l’instance électorale, Mohamed Tlili Mansri, a indiqué que le projet de code électoral transmis par le chef de l’Etat à l’ISIE pour consultation, prévoit un mode de scrutin uninominal (sur les personnes), à deux tours, séparé par deux semaines, si le candidat n’obtient pas la majorité absolue.

Le nombre de circonscriptions électorales a été portée à 151 à l’intérieur, et 10 à l’étranger, soit un total de 161 circonscriptions.

Parmi les conditions de candidature, figurent la présentation d’un bulletin n’o 03, et de 100 parrainages.

Mansri a affirmé l’inexistence de simultanéité entre les élections législatives et les élections des conseils régionaux, (Conseil des districts et régions), du fait de difficultés logistiques et juridiques, supposant que la période séparant les deux scrutins soit d’environ un mois.

Dans une déclaration auparavant à Shems, le vice-président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Maher Jedidi, a déclaré que le nombre de sièges au sein de la future assemblée sera inférieur à 217.

