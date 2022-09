Tunisie : Le nouveau code Ã©lectoral n’exclut personne, et le nombre de siÃ¨ges dans la future assemblÃ©e serait infÃ©rieur Ã  217 (Jedidi)

Tunisie : Le nouveau code électoral n’exclut personne, et le nombre de sièges dans la future assemblée serait inférieur à 217 (Jedidi)

Le vice-président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Maher Jedidi, a déclaré, ce jeudi 15 septembre, que le projet de code électoral n’a prévu aucune exclusion politique et n’a excepté aucune partie.

Dans une déclaration à Shems, il a indiqué que l’instance électorale a réagi positivement, lors de sa réunion aujourd’hui, avec ce projet de loi dont elle a reçu une copie de la part de la présidence de la république.

Le projet du nouveau code électoral a stipulé les conditions de candidature à l’Assemblée, a-t-il dit.

Le nombre de sièges dans la future assemblée serait, a priori, inférieur à 217.

Le vice-président de l’ISIE a révélé qu’un décret présidentiel portant répartition du territoire national en circonscriptions électorales paraitra avec le décret-loi.

Le nouveau code électoral sera publié au Journal officiel, en vertu d’un décret-loi, au plus tard le 17 septembre, trois mois avant la tenue des élections législatives prévues le 17 décembre 2022.

De nombreux partis et coalitions politiques ont annoncé le boycott des prochaines législatives dont le Front de Salut national, FSN (Ennahdha, coalition de la dignité, Citoyens contre le coup d’Etat, et autres), la coalition ses partis sociaux-démocrates (courant démocrates, Ettakatol…), le parti des travailleurs, al-Qoteb, le parti destourien libre (PDL) et autres.

Gnetnews