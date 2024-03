Tunisie : Le plan de développement 2023 – 2025 adopté en conseil des ministres

Le projet de loi portant approbation du plan de développement 2023 – 2025 a été adopté, samedi 09 Mars en Conseil des ministres, tenu sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

La ministre de l’Economie et de la Planification, Fériel Ouergui Sebeï, a présenté un exposé autour dudit plan qui s’inscrit dans le droit fil des orientations futures inscrites dans la vision Tunisie 2035.

Ce plan triennal vise à relancer le développement afin d’atteindre les meilleurs niveaux en termes d’acquis économiques, sociaux, et environnementaux, de manière à ce que toutes les régions bénéficient des fruits de la croissance, et de garantir le droit des générations futures.

Au niveau du fonds, le plan présente les politiques, programmes et projets de développement, lesquels ont été élaborés selon une démarche participative, ce qui permet d’aller de l’avant en vue de rétablir la stabilité économique et financière, et de relancer la dynamique de développement, conformément aux objectifs escomptés.

Au niveau de la forme, le plan triennal est constitué d’un seul document de synthèse, renferment les contenus des politiques horizontales, sectorielles et régionales.

Les objectifs stratégiques ce plan portent, notamment, sur :

*La hausse du taux de croissance ;

*La préservation du pouvoir d’achat à travers la maîtrise de l’inflation ;

*L’amélioration de la gestion des ressources hydriques et énergétiques.

Gnetnews