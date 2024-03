Tunisie : Le pont principal de Bizerte surplombera l’eau de 56 mètres, et permet le passage de tout type de navires (ministre)

Le chantier des travaux de la deuxième et principale tranche du nouveau pont de Bizerte devra être installé au cours du tout prochain mois d’avril (2024). La durée de réalisation s’étalera sur 38 mois, comme le prévoit le marché conclu hier, mardi 26 février, avec le groupe chinois, Sichuan Road & Bridge (Group) Co, Ltd ayant remporté l’appel d’offres pour la réalisation de cet important édifice qui reliera, d’une manière permanente, l’autoroute A4 et la ville de Bizerte.

Le ministère de l’Equipement souligne, dans un communiqué, que la deuxième et principale tranche porte sur la construction du pont principal, de 2.1 Km de long, de type ambivalent, soit une structure métallique, et est couvert de béton armé. Il est d’environ de 56 mètres de haut sur la surface de l’eau, et permet le passage de l’ensemble des navires, tous types confondus.

La ministre de l’Equipement a indiqué qu’aussitôt entré en exploitation, le pont permettra le passage de plus de 50 mille véhicules/ Jour, en introduisant une liaison permanente entre l’autoroute A4 et la ville de Bizerte. Il contribuera à décongestionner le trafic routier au niveau de la seule entrée de Bizerte, en créant une deuxième entrée, et à mieux répartir la circulation sur les routes structurées.

Le projet du nouveau pont contribuera à renforcer l’attractivité du gouvernorat de Bizerte, à en améliorer la compétitivité, ainsi que l’inclusion dans l’économie nationale, dans la mesure où il instituera une liaison structurelle en vue de consolider, davantage, l’activité industrielle et portuaire du gouvernorat, particulièrement, les échanges avec le Grand-Tunis et le Nord-Est du pays, en en améliorant la capacité de développement.

Gnetnews