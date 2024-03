Tunisie : Signature du contrat de la 2ème tranche du nouveau pont de Bizerte, avec le groupe chinois Sichuan

Un contrat de concession a été signé ce mardi 26 Mars au siège du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, relatif à la réalisation de la deuxième tranche (tronçon principal) du nouveau pont de Bizerte, en présence de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, du gouverneur de Bizerte, du groupe chinois Sichuan Road & Bridge (Group) Co, Ltd, des représentants des bailleurs de fonds…

Le pont principal surplombera le canal de Bizerte, sur une longueur de 2,1 Km.

Les 1ère et 2ème tranches dont les travaux ont commencé en juillet 2022 sont réalisés par des entreprises BTP tunisiennes.

La première tranche porte sur des travaux de liaison Sud et Ouest de la région à travers la réalisation d’une route express de 4,7 Km de long, équipée de trois échangeurs au niveau du croisement de la route national 8, l’autoroute A4. Alors que la 3ème tranche spécifique à la liaison du Nord porte sur la réalisation d’une route express de 2,7 Km de long, avec la réalisation d’un échangeur au niveau de la route nationale 11 menant à Menzel Bourbuiba, un ouvrage au niveau de la cimenterie de Bizerte, et un autre au niveau de la route municipale, ainsi qu’un sens giratoire au niveau de la route locale n’o 438.

Le nouveau pont de Bizerte s’étend sur une superficie totale de 60 hectares, répartis sur 497 parcelles, dont 115 appartiennent à l’Etat, alors que 382 relève d’une propriété privée.

Le projet, dans son intégralité, est estimé à un coût de 750 millions de dinars avec un financement à travers des crédits de la banque européenne de l’investissement (BEI), de la banque africaine pour le développement (BAD), ainsi que la contribution de l’Etat à raison de 35 millions d’euros. Les délais de réalisation de ce projet sont de 38 mois.

