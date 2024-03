Tunisie : Le projet de loi sur la lutte contre l’exclusion financière institue un nouveau noyau financier

La commission des finances de l’Assemblée a tenu une séance consacrée à l’audition de représentants du ministère de l’Economie et de la Planification autour du projet de loi portant sur la lutte contre l’exclusion financière.

Ce nouveau texte vise, essentiellement, à développer le cadre juridique et institutionnel pour renforcer l’inclusion financière en vue de permettre aux couches démunies et à revenu limité, ainsi que les personnes handicapées, et les petites entreprises trouvant des difficultés à accéder au secteur financier, produits et services, répondant à leurs besoins, en renforçant la protection de ces catégories, de manière à contribuer à consolider l’autonomisation économique, et l’inclusion sociale, tout en améliorant les conditions de travail et d’insertion dans l’activité économique, ont souligné les représentants du ministère de l’Economie.

Le projet de loi institue un nouveau noyau financier, à travers le passage du système des micro-crédits à un système intégral de services financiers, avec une diversité en termes de prestations et de structures, à travers la création du conseil national de l’inclusion financière, et du conseil national des paiements.

Les députés ont évoqué les petits projets bloqués du fait du manque de financements, la stratégie du ministère en vue de garantir l’accès aux financements notamment par les catégories fragiles, le rapprochement des prestations financières, l’accompagnement ainsi que l’éducation financière. Ils ont affirmé la nécessité de créer la banque postale, pour la proximité qu’elle offre en termes de prestations rendues.

Ils ont, par ailleurs, soulevé la question de la hausse des taux d’intérêt, proposant d’adopter des taux préférentiels, à travers la diversification des sources de financement, ainsi que le rôle des sociétés communautaires dans l’économie solidaire.

Les représentants du ministère ont affirmé que l’objectif est de faire réussir le projet d’inclusion financière, qui représente l’un des principaux axes de la stratégie nationale de promotion de l’économie nationale et répond au modèle de développement adopté.

