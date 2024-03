Tunisie : « Le projet de loi sur la lutte contre l’exclusion financière rompt avec les systèmes traditionnels et libéraux » (ministre)

La commission des finances de l’Assemblée a auditionné le ministre des Affaires sociales, autour du projet de lutte contre l’exclusion financière, qui a considéré, ce concept, dans l’intitulé du texte, comme étant « révolutionnaire », et rompt avec les systèmes traditionnels et libéraux, ce qui ouvre la voie à plus de catégories sociales d’accéder aux crédits et aux transactions financières.

Malek Zahi a loué le rôle des institutions de micro-crédits, en matière de soutien des efforts de l’Etat pour le financement des projets.

Il a imputé la hausse des taux d’intérêt des crédits accordés au fait que ces établissements obtiennent des crédits de l’étranger et de l’intérieur, à des taux élevés pour financer leurs interventions.

Le ministre a proposé l’examen de l’éventualité de décréter des taux d’intérêt équivalents entre l’ensemble des institutions de financement et des banques.

La loi pourrait stipuler la nécessité d’opter pour des taux d’intérêt tenant compte de la situation du citoyen, et les textes d’application pourraient en faire mention, a-t-il ajouté.

S’agissant de la banque postale, il a considéré ce projet comme étant important, et est posé à la discussion.

Il a, par ailleurs, ajouté que l’approbation de cette loi dans les délais les plus proches, enverra, un message fort et positif sur l’inclusion financière en Tunisie.

La commission des finances de l’Assemblée a, par ailleurs, auditionné les représentants du ministère de l’Economie et de la Planification autour de ce texte.

Gnetnews