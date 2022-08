Tunisie : « Le référendum sur la constitution est une étape importante dans le processus de transition » (Macron)

Le président français, Emmanuel Macron, a indiqué que la tenue, « le 25 juillet dernier, du référendum sur le projet de constitution était une étape importante dans le processus de transition politique en cours ».

Lors d’un entretien téléphonique hier, mardi 9 août 2022, avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed, il a rappelé « la nécessité, dans le respect de la souveraineté de la Tunisie, de parachever la réforme des institutions en cours dans le cadre d’un dialogue inclusif », rapporte l’Elysée dans un communiqué.

Les deux chefs d’État ont également évoqué la situation économique du pays et les discussions avec le Fonds monétaire international. Macron a rappelé que « la Tunisie pouvait compter sur le soutien de la France », selon la même source.

Abordant la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la sécurité alimentaire et énergétique, Macron a dit « la disponibilité de la France à travailler avec la Tunisie pour répondre aux besoins du pays, notamment dans le cadre de l’initiative FARM (Food and Agricultural Resilience Mission) », conclut le palais de l’Elysée.