Tunisie : Le transporteur national signe un contrat pour l’acquisition de 04 Airbus 320, « sale and lease back »

La compagnie Tunisair a procédé, hier soir, jeudi 28 octobre, à son siège, à la signature d’un contrat « sale and lease back », avec une compagnie de leasing d’avions, la première dans le monde, et ce en présence du PDG de la Compagnie, Khaled Chili, et de hauts cadres de la compagnie.

Le transporteur national va pouvoir prendre l’acquisition, en vertu de ce contrat, de quatre appareils Airbus 320 neo, dont le premier sera livré en décembre 2021, annonce la compagnie dans un communiqué.

La livraison des 2ème, 3ème, et 4ème avions interviendra pendant l’année 2022.

La contractualisation sera parachevée ultérieurement, en vue de l’acquisition d’un 5ème avion, pour renforcer la flotte de la compagnie nationale.

Tunisair pourra, à travers cette formule contractuelle alternative, avec le soutien de l’Etat, de l’autorité de tutelle et des membres de son conseil d’administration, dégager des liquidités, renouveler progressivement sa flotte, et améliorer ses prestations.

Les avions Airbus 320 neo sont équipés des technologies les plus modernes, et se distinguent par une économie d’énergie.

Gnetnews