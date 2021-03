Tunisie : Les députés appellent en plénière à l’application du règlement intérieur et au maintien de l’ordre

Les députés ont été unanimes, ce vendredi 19 Mars, à exprimer leur « solidarité avec les fonctionnaires et cadres de l’Assemblée, suite aux atteintes et harcèlement, dont ils ont fait l’objet », fustigeant la violence verbale et physique sous toutes ses formes.

Multipliant les points d’ordre à l’ouverture de la plénière consacrée à un dialogue avec la haute autorité indépendante de la Communication audio-visuelle (HAICA), les députés ont appelé à l’application de la loi pour permettre à l’Assemblée de s’acquitter de sa mission, suite aux agissements récurrents de la président du bloc du PDL, ayant paralysé les travaux du parlement, à plusieurs reprises.

Pour la députée Samah Dammak, qui a commencé son propos par exprimer son soutien à tous les cadres de l’administration, l’heure est grave. Si les députés ne se rassemblent pas, et les trois présidents ne s’assoient pas à la table de dialogue, l’irréparable pourrait advenir. Les Tunisiens vivent en paix, et sont en train de minimiser cet état de fait, que seuls ceux qui vivent en guerre savent apprécier, a-t-elle souligné en substance.

Imed Khemiri a lui, aussi, exprimé sa « totale solidarité avec les fonctionnaires, et les cadres de l’administration de l’ARP », pour les violations les ayant visées. Il considère ces dépassements, comme « une atteinte à l’Etat et son administration impartiale ». « L’Etat, l’administration et le parlement sont une ligne rouge », a-t-il affirmé.

Le député Fayçal Tebbini a estimé que « la bataille qui a cours actuellement, n’intéresse pas les Tunisiens ». « Cette bataille qui se déroule au parlement censé répondre aux préoccupations de la population, n’a fait qu’exacerber la crise dans le pays », a-t-il déploré.

Lotfi Ayadi a dénoncé « une violation de la loi et du règlement intérieur », pressant le président de l’Assemblée à appliquer les dispositions règlementaires, pour parvenir à maintenir l’ordre. « La souplesse en matière de l’application du règlement intérieur mène à l’anarchie », a-t-il prévenu.

Abderrazek Aouidet a plaidé pour le respect mutuel au sein de l’Assemblée, indépendamment des divergences politiques. Il a appelé l’ensemble des députés « à respecter la loi, les institutions et les mécanismes de travail ». « Il est inadmissible qu’on attente à la dignité de la personne, parce qu’on n’est pas d’accord avec lui, politiquement », a-t-il estimé.

Le député Mabrouk Korchid a appelé à l’application de la loi à tous, fustigeant toutes les formes de violence contre les députés. « Il n’y a pas lieu qu’il y ait une guerre entre les Tunisiens », a-t-il ajouté, signalant que l’Assemblée a franchi un pas hier, pour le maintien de l’ordre.

Le bureau de l’Assemblée avait décidé, lors de sa réunion de jeudi 18 Mars, d’interdire tout député de prendre part à la plénière, ou aux travaux des commissions et du bureau, en cas de transgression du règlement intérieur.

