Tunisie : Les Etats-Unis prÃ©occupÃ©s par la dissolution unilatÃ©rale de lâ€™AssemblÃ©e (Ned Price)

Tunisie : Les Etats-Unis préoccupés par la dissolution unilatérale de l’Assemblée (Ned Price)

Les Etats-Unis expriment leur profonde préoccupation envers la décision unilatérale prise par le président Kaïs Saïed de dissoudre le parlement.

Dans une déclaration du porte-parole du département d’Etat, Ned Price, Washington se dit, par ailleurs, préoccupé envers « ce qui est relayé autour de l’intention des autorités tunisiennes de prendre des mesures légales à l’endroit des députés de l’Assemblée ».

« Nous avons constamment informés les responsables tunisiens que toute opération de réforme politique devra être transparente et inclusive et être menée en concertation avec les différents partis politiques, syndicats et composantes de la société civile », a-t-il souligné.

Le responsable US considère que « le retour rapide à un pouvoir constitutionnel, dont un parlement élu, est une question extrêmement importante pour un dispositif de pouvoir démocratique, qui est de nature à garantir un appui continu et large aux réformes requises pour aider à la relance de l’économie tunisienne ».

Gnetnews