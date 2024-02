Tunisie : Les exportateurs privés ont la possibilité d’exporter l’huile d’olive en vrac dans le cadre du quota accordé par l’Union européenne

Les autorités ont décidé d’accorder la possibilité aux exportateurs privés d’exporter l’huile d’olive tunisienne en vrac, dans le cadre du quota accordé à la Tunisie, par l’Union européenne, et ce à compter du 15 février 2024.

Cette décision intervient dans le cadre du décret présidentiel n’o 448 de l’année 2022, du 04 Mai 2022, régissant les formules et conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’exportation de l’huile d’olive tunisienne aux exportateurs privés, dans le cadre du quota annuel accordé à la Tunisie par l’Union européenne, rapporte un communiqué conjoint des ministères de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche ; du Commerce et du développement des exportations, ainsi que de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, rendu public ce vendredi 16 février.

Les exportateurs privés, inscrits sur la liste, souhaitant exporter l’huile d’olive en vrac au titre du quota de l’année 2024, devront obtenir une autorisation, à cet effet, pendant la période du 15 février au 30 novembre 2024, délivrée par le ministre de l’Agriculture.

Ils devront, selon la même source, déposer une demande à cet effet, auprès de la direction générale des études et du développement agricole, relevant du même ministère.

Gnetnews