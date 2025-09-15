Tunisie : Les forces de sécurité intensifient les opérations contre la spéculation sur les produits alimentaires

Sur instructions du Président de la République, le ministère de l’Intérieur a poursuivi ses opérations à l’échelle nationale visant à lutter contre les crimes de spéculation et de monopole illégal dans le secteur des fruits, légumes et autres produits de consommation. Ces pratiques avaient récemment entraîné une hausse artificielle des prix et des perturbations dans l’approvisionnement.

Ces interventions ont concerné les marchés de gros et de détail dans tout le pays, ciblant principalement les acteurs impliqués dans la spéculation illégale, responsables de l’augmentation des prix et de l’atteinte au pouvoir d’achat des citoyens.

Le ministère indique que les principaux suspects ont été arrêtés et que des procès-verbaux ont été dressés à leur encontre en coordination avec le Parquet.

Gnetnews