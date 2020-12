Tunisie : Les hôtels proposent des promotions alléchantes, tout en se pliant au mot d’ordre des autorités

A l’approche du réveillon, les hôteliers s’apprêtent à sauver la dernière saison touristique 2020, en proposant des séjours à prix réduits, sans la soirée du nouvel an, et cela malgré le durcissement des restrictions sanitaires, mises en place pour lutter contre la propagation du Coronavirus.

En effet, ces établissements touristiques se sont retrouvés contraints de trouver d’autres moyens pour attirer une clientèle qui a baissé de 90% depuis le début de la pandémie, et qui semble encore réticente à se rendre dans des endroits publics par peur de contracter le virus.

Avec l’annulation des déplacements entre les gouvernorats en Tunisie, les rassemblements nocturnes et les fêtes, les hôtels ont misé sur les promotions dépassant parfois les 50% pour quelques nuitées en LPD, avec pour bonus des promotions sur tous les autres services comme le spa, Hammam, massage, blanchisserie…La question qui reste à poser ; ces offres alléchantes qui envahissent nos files d’actualité sur les réseaux sociaux, sont-elles réelles ou mensongères ?

Pour répondre à cette question, nous avons repéré quelques publicités, qui affichent des offres visiblement intéressantes, 20% de réduction, proposées par des hôtels 5*, parmi les plus renommés de la capitale.

Nous sommes allés vérifier la véracité de ces promotions, dont l’une affiche une nuitée en LPD, pour deux personnes à 480 dinars dans un établissement, autrefois inaccessible pour les petits budgets, avant cette crise sanitaire. Un autre hôtel prestigieux également, propose la nuitée à 600 dinars pour deux personnes, avec le diner de la Saint Sylvestre, petit déjeuner inclus et apéro à volonté le soir.

En contactant ces hôtels, il s’est avéré qu’il s’agissait de prix hors taxes. En réalité, il faudrait payer 527 dinars pour la première offre, au lieu de 480dt. Pour la deuxième promotion, elle couterait 660 dinars TTC au lieu de 600 dinars.

Des pratiques commerciales trompeuses, dénoncées dans les commentaires des internautes, mécontents de ces « fausses » informations.

Il n’en demeure pas moins, qu’il existe bel et bien, des hôtels qui optent pour la transparence en vue d’obtenir et gagner la confiance de leur clientèle. Comme cette publicité affichée par un autre hôtel de renommé à Hammamet, qui propose un brunch, « riche et varié » le jour de l’an, à 85 dinars.

En contactant l’établissement, ils nous ont précisé qu’il s’agit d’un buffet à volonté, proposant des huitres, crevettes, langoustes, concoctés pour les amoureux des plats iodés. Une offre qui mériterait bien son prix, avec de tels mets, habituellement beaucoup plus cher sur le marché.

D’autres hôtels étaient plus créatifs. Comme cet hôtel situé à Carthage, qui propose un diner « Take-away » (à emporter), pour la Saint Sylvestre, dans le but d’éviter tout encombrement. D’autres essaient de profiter plus de cette période de festivité pour réaliser des recettes. Ils sont prêts à sacrifier les deux nuitées, avec le prix d’une seule, et cela pour deux personnes. Une technique commerciale qui pourrait aider les hôteliers sinistrés par la crise, à remplir leurs caisses.

Le ministère du Tourisme et de l’artisanat avait appelé, hier lundi 28 décembre, tous les établissements touristiques à se plier à la décision d’interdiction des rassemblements et manifestations, qu’elles qu’en soient la nature ; ainsi que les fêtes publiques et privées, y compris les célébrations du réveillon, la soirée du 31 janvier.

Emna Bhira