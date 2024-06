Tunisie : Les ministres de l’Économie, de l’Agriculture et du Tourisme réunis pour une conférence sur la révision des cahiers des charges des activités économiques

Dans le cadre des efforts de l’État visant à stimuler l’investissement, encourager l’initiative privée et réduire l’économie informelle, le Ministère de l’Économie et de la Planification a organisé le jeudi 27 juin 2024 une conférence dédiée à la révision et à la simplification des cahiers des charges régissant les activités économiques, en collaboration avec divers ministères et structures publiques impliquées dans le système d’investissement.

La conférence a été inaugurée par la Ministre de l’Économie et de la Planification, Mme Feriel Ouerghi Sebai, en présence du Ministre de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche, M. Abdelmonem Belaati, ainsi que du Ministre du Tourisme, M. Moez Belhassine, et de nombreux cadres représentant plusieurs ministères.

Dans son discours d’ouverture, Mme Feriel Ouerghi Sebai a souligné que l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement, par le développement et la simplification des procédures, est une priorité absolue dans les programmes de réforme du gouvernement pour stimuler l’activité économique et accélérer la croissance. Elle a présenté les réformes et mesures adoptées à cet effet, ainsi que celles en cours de mise en œuvre.

La Ministre a indiqué que la révision des cahiers des charges des activités économiques fait partie intégrante de la stratégie visant à améliorer le climat des affaires, et que le ministère travaille à leur simplification progressive en collaboration avec toutes les parties prenantes d’ici la fin de 2025. Elle a également mentionné la suppression de 50 licences dans deux phases et la préparation d’une troisième phase comprenant 33 autres licences.

Elle a souligné que la révision et la simplification des cahiers des charges contribueront à élargir les perspectives pour les initiatives privées et les projets entrepreneuriaux, promouvant ainsi la liberté d’investissement, l’égalité des chances et la réduction de l’économie informelle et des pratiques corruptives.

De son côté, le Ministre de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche, M. Abdelmonem Belaati, a mis en avant les atouts et les potentialités de la Tunisie en tant que destination privilégiée pour l’investissement et l’entrepreneuriat, insistant sur l’importance de purifier le climat des affaires des pratiques corrompues par la simplification des procédures et l’amélioration des cahiers des charges, favorisant ainsi la transparence et l’égalité des chances pour les porteurs de projets et les investisseurs, notamment les jeunes talents nationaux.

Dans son intervention, le Ministre du Tourisme, M. Moez Belhassine, a souligné que le secteur du tourisme représente une opportunité prometteuse pour l’investissement, compte tenu de sa diversité et de sa richesse. Il a souligné l’importance de développer le système d’investissement, tant au niveau législatif que dans les cahiers des charges, pour offrir des opportunités équitables basées sur la transparence.

Des ateliers sectoriels ont suivi la session inaugurale, répartis en 8 groupes de travail représentant environ 20 ministères, chargés d’étudier la révision et la simplification des cahiers des charges afin de formuler ultérieurement des propositions concrètes.

