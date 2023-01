Tunisie : Les nouveaux ministres de l’Agriculture et de l’Education prêtent serment à Carthage

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonoôm Belati, et le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, ont prêté serment ce mardi 31 janvier 2023 devant le président de la république Kaïs Saïed, lors d’une cérémonie organisée à Carthage.

Les deux nouveaux ministres, le premier de profil militaire, et le second de profil syndical, rejoindront le gouvernement de Najla Bouden, à l’issue d’un remaniement ministériel partiel opéré hier soir, lundi, par le chef de l’Etat, au lendemain du second tour des législatives.

Des problèmes épineux attendent l’un, comme l’autre. Avec les crises qui s’enchainent dans les filières agricoles, dans un contexte de crise alimentaire mondiale sans précédent et de pénurie de produits de base. Et les tensions, qui sont loin d’être désamorcées, entre les syndicats de l’éducation et de l’enseignement et le ministère de tutelle.

C’est le deuxième changement opéré au sein du cabinet Bouden, depuis sa prise de fonctions le 12 octobre 2021.

Kalthoum Ben Rejeb Guezzah avait été désignée le 12 janvier dernier au portefeuille du Commerce et du développement des exportations, en remplacement de Fadhila Rabhi.

