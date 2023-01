Tunisie : Qui sont Abdelmoom Belaâti et Mohamed Ali Boughdiri qui rejoignent le gouvernement Bouden ?

Le président de la république, Kaïs Saïed, a opéré un remaniement ministériel partiel, en changeant les titulaires de deux portefeuilles ministériels.

Qui sont les nouveaux membres du gouvernement de Najla Bouden ?

Mohamed Ali Boughdiri, nommé, lundi, ministre de l’Education, est né en 1975. Il est membre de l’initiative, « que le peuple triomphe ». C’est un ancien dirigeant de l’Union Générale tunisienne du travail, et a occupé le poste de Secrétaire Général adjoint de l’UGTT.

Abdelmoom Belaâti, nommé ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, est né en février 1960, et est titulaire d’un diplôme militaire, de l’école de guerre supérieure, spécialité pilote d’avion de chasse.

Il a suivi une formation d’officier à l’académie militaire de Tunis, et une formation d’officier pilote à l’académie de l’armée de l’air en Italie, et la formation d’officier pilote de chasse à Tunis.

Belaâti a occupé plusieurs postes au sein de l’armée de l’air, commandant de l’unité aérienne 15, commandant de la base aérienne de Sfax, commandant de la base aérienne de Kharouba, chef du bureau d’entrainement et d’opérations au sein de l’état-major de l’armée de l’air, directeur de coopération et des relations internationales, attaché militaire (marine et armée de l’air) à l’ambassade de Tunisie à Madrid, directeur des personnes et de la formation, et inspecteur général des forces armées.

Le Général Abdelmoôm Belaâti a été décoré des insignes de l’armée nationale en 1996, comme il a été récompensé par l’organisation des Nations-Unies, après avoir participé en tant qu’observateur, à la mission onusienne de maintien de la paix au Congo, 2004.

Gnetnews