Tunisie : Les pays du G7 profondément préoccupés par la volonté de dissolution unilatérale du CSM

Les pays du G7 expriment leur profonde préoccupation suite à l’annonce de la dissolution unilatérale du Conseil supérieur de la Magistrature.

Dans un communiqué conjoint, rendu public ce mardi 08 février, les Ambassadeurs d’Allemagne, du Canada, des Etats-Unis d’Amérique, de France, d’Italie, du Japon, du Royaume-Uni, et de l’Union européenne en Tunisie se disent « profondément préoccupés par l’annonce de la volonté de dissoudre unilatéralement le Conseil supérieur de la magistrature, dont la mission est d’assurer le bon fonctionnement du système judiciaire et le respect de son indépendance ».

« Une justice transparente, indépendante et efficace – ainsi que le respect du principe de séparation des pouvoirs – sont essentiels au bon fonctionnement d’une démocratie au service du peuple, fondée sur le respect de l’Etat de droit et des droits et libertés fondamentaux », affirment-ils.

L’Union européenne et le département d’Etat américain avaient annoncé, auparavant, leur préoccupation suite à la dissolution du CSM.

D’après Communiqué