Tunisie : Les prÃ©paratifs du Ramadan et l’Ã©tat de l’approvisionnement au centre d’une rÃ©union au ministÃ¨re du Commerce

Tunisie : Les préparatifs du Ramadan et l’état de l’approvisionnement au centre d’une réunion au ministère du Commerce

Une réunion élargie s’est tenue, vendredi 02 février 2024, sous la présidence de la cheffe de cabinet de la ministre du Commerce, autour des préparatifs du mois de Ramadan, en présence du président de l’UTICA, des présidents des fédérations et chambres nationales es secteurs concernés, du représentant de l’UTAP, ainsi que des PDG de l’Office tunisien du Commerce, de la société Ellouhoum, de l’Office national de l’huile, du groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait (GIVLAIT) et des cadres du ministère de l’Agriculture…

Des représentants des organismes administratifs et chambres professionnelles ont présenté un exposé détaillé sur les quantités existantes, pour assurer l’approvisionnement du marché, et pourvoir aux besoins du consommateur pendant Ramadan , un mois qui connait une hausse de la consommation chez les ménages, et une forte affluence vers les produits de base.

Les participants ont assuré que tous les produits de consommation seront disponibles en quantités suffisantes, répondant aux besoins du consommateur tunisien, évoquant la nécessité de la conjugaison des efforts, et d’une coordination plus forte, en faisant valoir l’intérêt général, afin que le mois du jeûne se déroule dans les meilleures conditions.

Gnetnews