Tunisie : « Les résultats des dernières élections méritent d’être médités, et Saïed devra fédérer » (Ben Jaâfar)

Le président de l’Assemblée nationale constituante, Mustapha Ben Jaâfar, a déclaré, ce mardi 31 janvier, « qu’aucun sage ne peut nier que « les résultats des dernières élections législatives, méritent d’être médités ».

Intervenu sur Shems, il a considéré que le président Kaïs Saïed devait répondre aux principes de la démocratie, qui ne se limitent pas, uniquement, à reconnaitre l’autre différent, mais aussi à l’écouter.

Ben Jaâfar a affirmé que les partis politiques, notamment l’opposition, ont besoin de rectifier leurs erreurs, de réviser, fondamentalement, leurs politiques internes, et de s’intéresser plus aux problèmes politiques, sociaux et économiques posés, tout en tentant de présenter des alternatives et programmes.

Le président de l’ANC a, par ailleurs, indiqué, que « parmi les principales conditions de la réussite de l’initiative lancée par l’UGTT, est d’éviter de s’aligner sur une partie déterminée, en faisant participer les forces politiques ».

Il a considéré l’UGTT, comme étant « une organisation démocratique, ayant exprimé des revendications sociales, qui ont été reléguées au second plan les dix dernières années, en focalisant, uniquement, sur la rédaction de la constitution et les dossiers politiques, une erreur que le pouvoir actuel commet, également ».

Le président Kaïs Saïed devra-t-il aussi être fédérateur, en se faisant aider par les corps intermédiaires en vue d’être en contact avec les Tunisiens; a-t-il souligné.

