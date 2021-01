Tunisie : Les soldes dâ€™hiver dÃ©butent ce vendredi, pour six semaines

Tunisie : Les soldes d’hiver débutent ce vendredi, pour six semaines

Les soldes d’hiver commencent ce vendredi 29 janvier et se poursuivent jusqu’au 11 Mars 2021, pour une période de six semaines.

« Etant donné l’importance de cette manifestation, et ses répercussions positives sur l’activité économique et le pouvoir d’achat », le ministère du Commerce et de la promotion des exportations appelle l’ensemble des commerçants « à contribuer à faire réussir cette saison, en respectant les dispositions de la loi n’o 40 de l’année 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale ».

Les commerçants sont tenus d’afficher des réductions non moins de 20 % sur les devantures de leurs magasins, selon le mode de double-étiquetage, et de déterminer clairement les produits concernés par la remise.

Les professionnels comptent énormément sur la période des rabais pour sortir leur activité commerciale de la léthargie, et combler, autant que possible, le manque à gagner subi, du fait de la pandémie du Coronavirus, et des restrictions successives qui en ont découlé.

