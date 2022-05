Tunisie : L’INM émet un bulletin d’alerte orages, et appelle à la vigilance dans le Grand-Tunis et plusieurs autres gouvernorats du pays

L’Institut national de Météorologie prévient ce mercredi 25 Mai contre des perturbations météorologiques dans plusieurs gouvernorats du pays.

Dans un bulletin météo, rendu public cet après-midi, l’INM émet l’alerte jaune pour l’ensemble des gouvernorats du Nord (Grand-Tunis, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Béjà, Jendouba, Siliana et le Kef).

L’alerte concerne, également, localement le centre (Sousse, Kairoaun et Kasserine) et le Sud-Ouest (Gafsa, Tozeur et Kébili).

La vigilance est requise du fait de l’activité des nuages orageux, accompagnés de pluies éparses, par moments intenses, avec la chute de grêle, et l’apparition de la foudre à des lieux limités, indique Météo Tunisie.

Ces orages seraient accompagnés par des vents violents, dont la vitesse dépasse, temporairement, les 70 km/ heure.

Le premier bulletin météo de la journée avait prévu des températures supérieures aux normales saisonnières et avait averti contre le risque d’orage.

