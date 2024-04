Tunisie : Communiqué de l’Observatoire de sécurité routière suite aux fortes pluies

Suite aux intempéries prévalant dans certaines régions de Tunisie, et à la persistance des précipitations en quantités importantes, dans l’ensemble du territoire du pays, l’Observatoire national de sécurité routière (ONSR) réitère son appel aux usagers de la route, de suivre les consignes suivants :

Avant d’entamer la conduite, il est nécessaire d’inspecter l’état du véhicule, notamment la sécurité des pneus et des feux, afin de s’assurer du bon état des phares, et des pare-brises avant et arrière ;

*Laisser les vitres entrouvertes afin d’éviter qu’une buée se forme sur les vitres de l’intérieur, utiliser le chauffage, ou l’anti-buée ;

*Redoubler de prudence et de concentration pendant la conduite, et éviter tout ce qui est de nature, à détourner l’attention du conducteur, essentiellement, l’utilisation du portable ;

*Faire attention aux piétons, et aux conducteurs de moto,

*Se rabattre sur la droite et respecter la priorité ;

*Réduire les limites de la vitesse maximale autorisée ;

*Ne pas s’aventurer, faire attention aux accumulations des eaux, et ne pas transiter par les oueds, lesquels représentent un danger, et prendre les précautions nécessaires dans les régions couvertes par la neige, modérer la vitesse avec l’utilisation des feux pendant les déplacements, respecter les signalisations des agents, et s’en tenir aux règles de la circulation…

*Respecter la distance de sécurité, prendre en considération l’état des routes pour éviter les dangers de collision ; étant donné que sur une route humide la distance de freinage…

*User des feux de croisement, ou les feux anti-brouillards, dans le cas d’un manque de visibilité ;



En cas de pluies intenses, il convient de patienter dans un endroit sûr, le temps que les pluies s’arrêtent.

Gnetnews