Tunisie : L’observatoire Raqabah annonce la clÃ´ture de l’enquÃªte dans l’affaire du phosphate et la comparution de dix personnes

Tunisie : L’observatoire Raqabah annonce la clôture de l’enquête dans l’affaire du phosphate et la comparution de dix personnes

L’observatoire Raqabah annonce, ce jeudi 04 Mai, avoir été informé par le juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier de la décision de clôture de l’enquête, dans l’affaire liée aux contraventions et soupçons de corruption, au sujet du marché d’extraction et de transport de 600 mille tonnes de phosphate, à la mine de Meknassi.

Cette affaire est la deuxième, parmi quatre liées à l’extraction et au transport de phosphate, objet de la plainte intentée par l’observatoire Raqabah.

L’observatoire qui dit, s’être constitué partie civile dans cette affaire, fait part de la décision de faire comparaitre 10 personnes devant la chambre d’accusation, pour le chef d’inculpation d’exploitation d’un fonctionnaire public de sa qualité pour réaliser un profit, indu, à autrui, de transgression des procédures en vigueur, et d’utilisation d’une attestation où sont mentionnées des informations erronées, avec non-lieu contre les autres.

Gnetnews