Tunisie : L’UGTT appelle à un rassemblement des travailleurs, en signe de protestation contre le blocage du dialogue social

L’UGTT appelle à un rassemblement le samedi 02 Mars sur l’esplanade de la Kasbah à Tunis, en signe de protestation contre le blocage du dialogue social, l’atteinte au droit syndical, et en défense des revendications des travailleurs.

Dans un communiqué de son bureau exécutif paru hier, lundi, la centrale syndicale appelle l’ensemble des agents de la fonction publique et du secteur public à participer, massivement, à un rassemblement ouvrier qui se tiendra le 02 Mars 2024 sur la place de la Kasbah à Tunis, en signe de protestation contre le blocage du dialogue social, l’atteinte au droit syndical et en défense des exigences des travailleurs.

L’organisation syndicale pointe la poursuite du blocage du dialogue social depuis la parution des circulaires n’o 20 et 21, et la rétraction du gouvernement en matière d’application des conventions du 06 février 2021, et du 15 septembre 2022, signées avec l’UGTT, ce qui a crée un climat social tendu.

Cette décision a été prise devant la détermination du gouvernement de présenter les deux régimes de base des agents de la fonction publique, des entreprises publiques, et des offices devant l’Assemblée des représentants du peuple, avant le parachèvement de la négociation entre les partenaires sociaux.

Elle intervient aussi face à la dégradation du pouvoir d’achat des salariés et retraités, et au retard pris par la révision du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

