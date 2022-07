Tunisie : L’UGTT ne donne pas de consigne de vote au rÃ©fÃ©rendum et laisse la libertÃ© de choix Ã  ses structures et adhÃ©rents

Tunisie : L’UGTT ne donne pas de consigne de vote au référendum et laisse la liberté de choix à ses structures et adhérents

L’UGTT ne donne pas de consigne de vote et laisse la latitude à ses adhérents de voter par oui ou par non, au référendum du 25 juillet, sur le projet de la nouvelle constitution proposé par le président Kaïs Saïed.

Dans un communiqué rendu public dans la foulée de la tenue de sa commission administrative, le samedi 02 juillet sous la présidence de son secrétaire Général, Noureddine Taboubi, la centrale syndicale fait part de sa décision de »laisser la liberté du vote à ses structures syndicales et à l’ensemble des travailleurs ».

L’organe suprême de l’UGTT délègue, par ailleurs, au bureau exécutif, « la publication d’une position motivée sur la décision de l’organisation », tout en demeurant en réunion permanente, pour suivre les évolutions sur la scène nationale.

L’influente organisation syndicale explique sa décision par « les réserves et les oppositions exprimées au sujet du projet du texte constitutionnel, en référence aux principes inscrits dans son règlement intérieur, et vu la diversité et la pluralité en son sein ».

L’organisation a émis plusieurs critiques au sujet de la nouvelle constitution, parue le 30 juin dernier au Jort, en relation notamment avec l’absence mention de la civilité de l’Etat et la concentration des pouvoirs entre les mains du président de la république.

Sadok Belaïd s’est désolidarisé, dans une interview à Assabah parue dimanche, du projet de constitution publié au Journal Officiel, affirmant qu’il « n’a rien à voir avec celui préparé par l’instance nationale consultative pour une nouvelle république », dont il a assuré la présidence et la coordination.

