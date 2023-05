Tunisie : L’UGTT n’est pas contre le recours au FMI, mais avec quels choix et quel programme ? (Taboubi)

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré que la centrale syndicale n’est pas sclérosée et rétive aux réformes, comme elle n’est pas opposée au recours au Fonds monétaire international (FMI).

Le différend entre l’organisation et le pouvoir exécutif, porte sur la teneur et les choix à présentés au FMI ; que l’organisation demande à en prendre connaissance, a-t-il souligné en substance..

« L’UGTT ne peut pas appuyer le pouvoir exécutif dans ce programme sans en savoir le contenu. »

Dans une déclaration médiatique, en marge de la célébration du 01er Mai, il a réitéré que l’UGTT veut que le secteur public soit une locomotive de développement, et qu’il soit traité au cas par cas, dans le cadre de sa restructuration et sa bonne gouvernance.

S’agissant de la réforme de la caisse de compensation, il a critiqué les déclarations du gouvernement qui évoquent l’acheminement de la subvention vers ceux qui la méritent.

Il faudrait s’asseoir autour de la même table pour définir, qui sont ceux qui méritent la subvention, sachant que la classe moyenne, qui représente 80 % de la population tunisienne s’est paupérisée, et s’est effondrée, a-t-il souligné.

Le Secrétaire Général de l’UGTT a déploré, dans un long discours, à l’occasion de la fête du travail, que « le pouvoir exécutif tourne le dos à tout dialogue sérieux avec les forces nationales et sociales et les acteurs économiques, sur les moyens de surmonter cette situation, à travers des choix sérieux, et des programmes de développement, qui sont de nature à raffermir l’unité nationale face aux défis endogènes et exogènes, et à remettre le pays sur les rails, à travers le développement de l’investissement, la lutte contre le chômage, les foyers de pauvreté, et l’exclusion ».

L’absence de dialogue ne fait qu’attiser la division dans la société, ce qui donne lieu, forcément, à l’exacerbation de la crise socioéconomique, a-t-il dit en substance.

Gnetnews