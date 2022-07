Tunisie : L’UGTT rendra sa position samedi de la constitution de Kaïs Saïed

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré ce vendredi 01er juillet, que la commission administrative de l’organisation syndicale se réunira demain, samedi 02 juillet 2022, pour arrêter sa position envers le projet de la nouvelle constitution, et le mode de participation au référendum.

Il a ajouté, dans une déclaration médiatique, que les membres du bureau exécutif de la centrale syndicale vont rencontrer des experts en droit constitutionnel, d’anciens magistrats et avocats, pour examiner et étudier le projet de constitution présenté par le président Kaïs au référendum le 25 juillet prochain.

La centrale syndicale s’était, auparavant, prononcée en faveur du projet d’amendement de la constitution de 2014, présenté par l’Ecole politique de Tunis (EPT).

Ce faisant, Taboubi a exclu toute concertation ou dialogue avec le gouvernement.

L’influente organisation syndicale avait retenu le principe de la grève générale dans la fonction publique et le secteur public réunis, dont la date serait fixée par son bureau exécutif, en signe de protestation contre l’attitude du gouvernement qui n’a pas daigné accéder à ses revendications sociales et salariales, et celles liées au retrait de la circulaire n’o 20, laquelle entrave le droit syndical et la libre négociation, conteste-t-elle en substance.

Gnetnews