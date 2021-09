Tunisie : Lâ€™UGTT rÃ©vÃ¨le sa feuille de route en vue dâ€™une sortie de crise

Tunisie : L’UGTT révèle sa feuille de route en vue d’une sortie de crise

La centrale syndicale appelle à « la formation d’un gouvernement restreint dans les plus brefs délais, qui ne sera pas concerné par les prochaines élections, dont les missions seront fixées clairement ; la confiance lui sera accordée pour une période limitée ».

C’est là le premier point de la feuille de route de l’UGTT pour une sortie de crise, révélée ce vendredi 10 septembre par le journal Echaâb, organe de la centrale syndicale.

L’influente organisation appelle, par ailleurs, « à déterminer un deadline pour les dispositions exceptionnelles, et à trancher définitivement le sort de l’Assemblée des représentants du peuple ».

Toujours au volet politique qui comprend 11 points, l’UGTT suggère « la mise en place d’une instance consultative nationale, dont la mission est de fixer un cadre légal, sociétal, participatif, et inclusif, pour la réforme politique, comprenant notamment les régimes politique et électoral, ainsi que la constitution ».

L’organisation appelle « à transférer avant le mois de septembre au pouvoir judiciaire compétent le rapport de la Cour des comptes relatif aux résultats du contrôle du financement de la campagne électorale, et à assurer le suivi du rapport de l’inspection générale du ministère de la justice ».

Elle réclame une évaluation objective des missions des instances indépendantes, à l’instar de l’instance nationale de bonne gouvernance, l’instance électorale (ISIE) et l’Instance Vérité et dignité (IVD), et recommande « la mise en place de nouveaux mécanismes pour l’application de la loi à tous, sans exception et à mettre un terme à l’impunité ».

L’UGTT appelle également à assainir la vie politique, à travers l’évaluation et la révision des décrets lois régissant les partis politiques, les associations et les médias.

La feuille de route syndicale comprend, de surcroît, des propositions liées à la lutte contre la corruption, au volet économique et social, et à l’aspect sanitaire et à la lutte contre l’épidémie.

Gnetnews