Tunisie : Malek Zahi Ã  Douar Hicher pour calmer les grogne sociale

Tunisie : Malek Zahi à Douar Hicher pour calmer les grogne sociale

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, s’est rendu ce lundi 26 septembre à Douar Hicher, pour calmer la grogne sociale, au lendemain du mouvement contestataire survenu dimanche, dans cette région défavorisée, réclamant du pouvoir d’achat, la fin de la marginalisation, et une amélioration des conditions de vie.

Le ministre s’est rendu dans les locaux de l’unité locale de promotion sociale de Douar Hicher, (gouvernorat de la Manouba), indique le ministère des Affaires sociales dans un communiqué.

Cette visite était une occasion pour le ministre « de s’enquérir de la marche de travail au sein de cette unité, d’écouter ses employés, et de prendre connaissance de la marche des prestations rendues aux familles nécessiteuses et à revenu limité ».

Le ministre a rencontré « un grand nombre de citoyens qui se sont rassemblés au siège de l’unité, et a échangé avec des activistes de la société civile de la situation sociale dans la région », selon la même source.

Zahi a interagi aux revendications posées, appelant les employés de l’unité « à redoubler d’efforts en vue d’améliorer et de rapprocher les prestations des citoyens et de répondre à leurs revendications légitimes, dans les meilleurs délais, en préservation de leur dignité et de leur droit ».

Gnetnews