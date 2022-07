Tunisie : Malek Zahi exclut toute relation tendue entre le gouvernement et l’UGTT

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a exclu, ce vendredi 22 juillet, « toute relation tendue entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ».

Dans une déclaration relayée par Shems et Mosaïque, en marge de la conférence de presse consacrée au lancement du nouveau portail social, sous le signe « l’administration intelligente pour l’instauration de la Tunisie sociale », le ministre a affirmé que le dialogue se poursuit à travers les services de l’inspection générale du travail, et du comité général du travail.

Il a évoqué la poursuite des séances pour régler les conflits, ainsi qu’une rencontre ayant réuni le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, et plusieurs membres du gouvernement.

La centrale syndicale s’inscrit dans le processus de stabilité en Tunisie, comme elle l’a exprimé, à plusieurs reprises, a-t-il souligné.

S’agissant du nouveau portail, son but est de rapprocher les prestations du citoyen là où il se trouve, et de faciliter l’accès à l’information pour toutes les catégories sociales et professionnelles, a-t-il indiqué en substance.

Gnetnews