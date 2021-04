Tunisie : Mise à flots d’une frégate au port de Sfax, destinée à la marine

Une nouvelle frégate a été mise à flots hier après-midi, mercredi 21 avril, au port de pêche de Sfax, lors d’une cérémonie organisée en présence du ministre de la Défense nationale, Ibrahim Bartagi.

Cette frégate destinée à la marine a été fabriquée par des compétences 100 % tunisiennes, dans le cadre d’un partenariat et d’une coopération technique entre la société des constructions industrielles et navales de Sfax (SCIN), et les officiers et ingénieurs du ministère de la défense nationale, ayant démarré en 2012.

Cette frégate est la troisième, après deux autres déjà fabriquées, selon le même procédé.

Le ministre de la Défense avait fait état cette semaine, en marge d’une audition au sein d’une commission parlementaire, d’avancées importantes en matière de construction navale.

Il a annoncé le démarrage de la mise à flots d’une 4ème frégate, en partenariat avec la société de Sfax.

Gnetnews