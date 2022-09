Tunisie : Najla Bouden donne le coup d’envoi de l’année scolaire au complexe éducatif de Bhar Lazreg

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, ont donné le coup d’envoi, ce jeudi 15 septembre, à la rentrée scolaire, au complexe éducatif de Bhar Lazreg (La Marsa).

Ce démarrage solennel de l’année scolaire 2022/ 2023 a été marqué par le salut du drapeau, au son de l’hymne national, en présence des élèves, enseignants et cadres pédagogique et administratif de cet établissement multi-spécialités et multi-niveaux.

Ce complexe scolaire est constitué d’un jardin d’enfants, d’une école primaire, d’un collège et d’un lycée.

La rentrée des classes a lieu comme à l’accoutumée, à cette mi-septembre. Plus de deux millions d’élèves, 2,3 millions, ont repris le chemin de l’école à travers toute la république.

Quelque 6000 établissements ont rouvert leurs portes pour les accueillir.

Gnetnews