Tunisie : Naoufel Frikha évoque le calendrier électoral, les élections locales d’abord, les municipales ensuite !

Le vice-président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Naoufel Frikha, a déclaré, ce lundi que la priorité est accordée aux élections locales, inhérentes à l’Assemblée des districts et des régions, et ce pour ses liens avec l’installation de l’Assemblée des représentants du peuple, étant donné que les textes de loi, devront être votés par les deux chambres ; les élections municipales interviendront après, et ce conformément à l’article 84 de la constitution.

Dans un entretien avec Jawhara, le responsable de l’instance électorale a indiqué que la date des élections allait être fixée par des décrets que fera paraître le président de la république, pour appeler les électeurs aux urnes.

Il a ajouté que les décrets présidentiels pour la tenue des scrutins, se feront en concertation avec l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Au sujet de l’élection présidentielle, le vice-président de l’instance électorale a indiqué, qu’à travers de précédentes déclarations du chef de l’Etat, il y aura des élections en octobre 2024, dans le cadre du respect des délais.

S’agissant de la poursuite de l’action de l’instance après le démarrage des travaux de l’Assemblée, il a indiqué que « si le pouvoir législatif voulait conférer un changement à l’instance ou à la loi, nous sommes des hommes d’Etat et nous nous y conformons ».

