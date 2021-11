Tunisie : Nomination au sein du Conseil dâ€™administration de la BCT et de sa commission de sanctions

Tunisie : Nomination au sein du Conseil d’administration de la BCT et de sa commission de sanctions

Un décret Présidentiel datant du 15 novembre 2021, et portant nomination de membres et renouvellement des mandats de membres au sein de la commission des sanctions relative aux banques et aux établissements financiers, vient d’être publié au Journal Officiel.

Sont nommés au sein de ladite commission pour une durée de trois ans à compter du 13 décembre 2020 Yosra Hamdi, magistrat de troisième grade : président, en remplacement de Abdellatif Karray, Awatef Wannen, magistrat de deuxième grade, membre, en remplacement de Yosra Hamdi, Lasaad Louati, représentant de la Banque centrale de Tunisie, membre, en remplacement de Amel Ben Rahal.

Deux membres ont vu leur mandat renouveler pour une durée de 3 ans, à compter du 13 décembre 2020, en l’occurrence, Mohamed Laroussi Bouziri, expert indépendant dans le domaine bancaire et financier, et Najoua Bouassida, expert-comptable.

Par ailleurs, un deuxième décret présidentiel de la même date porte nomination d’un membre au conseil d’administration de la BCT, en la personne de Moez Labidi, en sa qualité de professeur universitaire spécialiste dans les domaines financier et économique, pour une durée de trois ans en remplacement de Fethi Zouheir Nouri.

