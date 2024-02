Fethi Nouri prête serment en tant que gouverneur de la banque centrale de Tunisie

Fethi Nouri vient d’être nommé à la tête de l’Institut d’émission, en succession à Marouane Abassi, qui arrive à la fin de son mandat.

Le président de la république, Kaïs Saïed, a présidé, ce jeudi 15 février 2024 à Carthage, une cérémonie de prestation de serment de Fethi Zouheir Nouri, en tant que gouverneur de la banque centrale de Tunisie, indique la présidence dans un communiqué.

Économiste et enseignant universitaire à la retraite, Fethi Nouri a, déjà, siégé au Conseil d’administration de la banque des banques.

Cette nomination intervient à l’heure où l’indépendance de la banque centrale est remise en cause, notamment après la loi votée, tout récemment, l’autorisant à prêter une somme de 7 milliards de dinars sur une durée de 10 ans, avec trois années de grâce, sans intérêts, pour financer la trésorerie générale, laquelle somme servira, notamment, au remboursement de la dette, en prime un crédit, contracté sur le marché financier mondial, qui arrive à échéance en ce 15 février.

Le président de la République avait critiqué, auparavant, la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, régissant le statut de la banque centrale notamment son article 25, lui reconnaissant l’autonomie, mais pas l’indépendante par rapport à l’Etat.

La BCT est chargée, essentiellement, de fixer la politique monétaire et financière du pays, de surveiller la marche de l’économie et les grands équilibres budgétaires, et de lutter contre l’inflation. Son outil majeur d’intervention pour réguler l’économie, est le taux d’intérêt directeur, qu’elle revoit tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, ou bien le maintient inchangé au gré des évolutions de la conjoncture.

